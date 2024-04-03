7 правил ЗОЖ: как укрепить свое здоровье и приобщиться к тренду современности

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Все больше россиян отказываются от вредных привычек и приобщаются к ведению здорового образа жизни. Что же такое ЗОЖ? Это целый ряд действий, способствующих нормализации состояния организма и профилактике различных заболеваний. Соблюдение нескольких правил значительно увеличивает продолжительность жизни.
Беречь здоровье нужно с детства. Очень важно проводить с детьми беседы о важности и пользе ЗОЖ.
Сохранение детского здоровья начинается прежде всего с профилактики, нужно с самого детства своим личным примером мотивировать ребенка к физической активности, полезным привычкам и здоровому образу жизни. Многие заболевания можно и нужно профилактировать, — рассказала заведующая детской поликлиникой Нижнего Тагила Виктория Вишнякова.
Стоит отметить, что именно здоровый образ жизни положительно влияет на иммунитет. По мнению специалистов, у приверженцев ЗОЖ сокращается частота рецидивов хронических заболеваний и простуд, при пробуждении отсутствует усталость, повышается выносливость, кожа становится более сияющей и дольше сохраняет молодость. Давайте разберем 7 основных правил сохранения самого ценного, что есть у каждого из нас.
Не обязательно быть профессиональным спортсменом. Речь идет о ежедневных физических нагрузках, таких как занятия в спортзале, например. Сюда же можно отнести пешие прогулки или на велосипеде, а также плавание. Считается, что минимальное количество шагов в день должно составлять 10 тысяч.
Работа, учеба, как правило, являются основными причинами перехода на перекусы, фастфуд либо отсутствия приема пищи в течение дня. все это может привести к болезням ЖКТ и набору веса. Специалисты рекомендуют находить возможность полноценно пообедать даже в цейтноте. Здоровый образ жизни включает в себя употребление продуктов с высоким содержанием витаминов и минералов: мясо, молочка, рыба, фрукты и овощи, крупы. Питание по принципу «4 раза в день маленькими порциями» — шаг к успеху. Кроме этого, необходимо выпивать достаточное количество негазированной воды. Для взрослого человека — не менее 1,5 литров в день.
Некоторые из нас думают, что соблюдение гигиены заключается в мытье рук и общем уходе за телом. Однако сюда же входит исключение вредных продуктов (чипсы, газировка и прочее), тщательное мытье и полное приготовление продуктов перед употреблением, чистая одежда, регулярная приборка в квартире/доме и проветривание помещений.
На отдых нужно отводить не менее 7-8 часов в сутки. Если человек мучается бессонницей, то необходимо выработать подходящий режим сна и бодрствования. Ложиться в одно и то же время, не позднее 22 или 23 часов. По возможности перед отбоем совершить прогулку и отказаться от просмотра телевизора и взаимодействия с телефоном или компьютером. Ужин не должен состоять из тяжелой пищи и быть позднее чем за 2-3 часа до сна. Чем прохладнее будет в комнате, тем легче будет процесс расслабления и засыпания.
С помощью этой процедуры, по утверждению специалистов, можно избежать различных заболеваний, особенно ОРВИ, снижение заболеваемости которыми происходит в несколько раз. Закаливание укрепляет весь организм, в том числе центральную нервную систему, стабилизирует кровообращение и обмен веществ, улучшает аппетит, настроение и сон. При выборе подобного способа оздоровления не следует начинать сразу с обливания ледяной водой. Постепенно снижайте температуру и используйте системный подход.
Сюда относятся чрезмерное употребление алкогольных напитков, курение и наркомания. Первые два пункта являются самыми часто встречающимися среди россиян. Эти продукты оказывают сильное влияние на организм человека, разрушая каждую его часть, а также вызывают разного рода зависимости. Отказ от табака, спиртных изделий и наркотиков поможет примкнуть к рядам приверженцев здорового образа жизни, а значит, максимально прочувствовать на себе его позитивные последствия.
Психоэмоциональное состояние человека зависит от уровня и качества его жизни, мышления, памяти, степени стрессоустойчивости, силы воли. Когда человек занят любимой работой, испытывает ощущение нужности семье, близким людям, друзьям, имеет цели и воплощает их, проводит свободное время с пользой и полноценно отдыхает, его здоровью угроз не наблюдается.
Нужно понимать, что ЗОЖ — долгая, кропотливая и постоянная работа над собой.
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