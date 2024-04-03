7 правил ЗОЖ: как укрепить свое здоровье и приобщиться к тренду современности

На отдых нужно отводить не менее 7-8 часов в сутки. Если человек мучается бессонницей, то необходимо выработать подходящий режим сна и бодрствования. Ложиться в одно и то же время, не позднее 22 или 23 часов. По возможности перед отбоем совершить прогулку и отказаться от просмотра телевизора и взаимодействия с телефоном или компьютером. Ужин не должен состоять из тяжелой пищи и быть позднее чем за 2-3 часа до сна. Чем прохладнее будет в комнате, тем легче будет процесс расслабления и засыпания.