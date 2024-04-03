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Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Врачи из Нижнего Тагила спасли женщину благодаря оперативной операции

Бабушку семи внуков спасли медики из Нижнего Тагила

3 апреля 2024, 11:19
Фото: «Тагильский рабочий»

Врачи из Нижнего Тагила спасли женщину благодаря оперативной операции

В Нижнем Тагиле медики оперативно прооперировали 62-летнюю женщину, бабушку семи внуков, благодаря чему ее жизнь была спасена.

Врачи удалили тромб из сонной артерии, который на 75% блокировал ток крови к мозгу, сообщает «Тагильский рабочий».

Операция проводилась в горбольнице №4. Помимо спасения жизни, хирурги добились полного восстановления двигательных функций пенсионерки. Теперь она сможет быстро восстановиться и жить как и прежде, даже работать.

Ранее свердловские хирурги спасли пациентку от тяжелого осложнения благодаря новой методике.

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