Бабушку семи внуков спасли медики из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Врачи удалили тромб из сонной артерии, который на 75% блокировал ток крови к мозгу, сообщает «Тагильский рабочий».
Операция проводилась в горбольнице №4. Помимо спасения жизни, хирурги добились полного восстановления двигательных функций пенсионерки. Теперь она сможет быстро восстановиться и жить как и прежде, даже работать.
Ранее свердловские хирурги спасли пациентку от тяжелого осложнения благодаря новой методике.