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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Бассейн в Екатеринбурге заставят сделать уборку после жалоб на запах гари и сажи

Бассейн в Екатеринбурге заставят сделать уборку после жалоб на запах гари и сажи

3 апреля 2024, 07:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге проверят бассейн в аквапарке «Лимпопо» после жалоб на запах гари и сажи. Недавно там произошел пожар.

Представители Роспотребнадзора выдали организации предписание об обязательстве провести санитарную обработку помещений после произошедшего. В том числе аквапарку предстоит провести уборку и дезинфекцию своих пространств.

Также там нужно будет провести контроль качества воды и воздуха, пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее работник аквапарка написал в соцсетях, что персонал думал, что после пожара заведение на время полностью закроют. Однако аквапарк продолжил работать. По его данным, не было генеральной уборки и проветривания.

Сам пожар разгорелся 2 апреля. Пламя сперва появилось в бане. На место ЧП съехались десятки пожарных. Всех посетителей и персонал эвакуировали. Выводили людей и из гостиницы, которая стоит рядом.

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#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Роспотребнадзор#Бассейн#Аквапарк#Дезинфекция#18+#Екатеринбург#Качество воздуха#Качество воды#Дарья Сорокина
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