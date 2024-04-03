Бассейн в Екатеринбурге заставят сделать уборку после жалоб на запах гари и сажи

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Представители Роспотребнадзора выдали организации предписание об обязательстве провести санитарную обработку помещений после произошедшего. В том числе аквапарку предстоит провести уборку и дезинфекцию своих пространств.
Также там нужно будет провести контроль качества воды и воздуха, пояснили в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее работник аквапарка написал в соцсетях, что персонал думал, что после пожара заведение на время полностью закроют. Однако аквапарк продолжил работать. По его данным, не было генеральной уборки и проветривания.
Сам пожар разгорелся 2 апреля. Пламя сперва появилось в бане. На место ЧП съехались десятки пожарных. Всех посетителей и персонал эвакуировали. Выводили людей и из гостиницы, которая стоит рядом.