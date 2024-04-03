Будет жарко. Тропический циклон надвигается на Свердловскую область

Синоптики «Уральского УГМС» прогнозируют, что с 3 по 5 апреля температура воздуха будет в среднем по области до +7 градусов в ночное время и от +11 до +19 днем. Ветер ожидается преимущественно юго-западный с порывами до 4-9 метров в секунду. При этом отмечается, что местами ветер разгонится до 17 метров в секунду. 3 и 5 апреля ожидаются небольшие дожди.