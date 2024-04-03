Будет жарко. Тропический циклон надвигается на Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Так, по словам синоптика Алексея Пулина, теплее станет уже в ночь на 4 апреля. После этого тепло сохранится примерно на два дня.
Синоптики «Уральского УГМС» прогнозируют, что с 3 по 5 апреля температура воздуха будет в среднем по области до +7 градусов в ночное время и от +11 до +19 днем. Ветер ожидается преимущественно юго-западный с порывами до 4-9 метров в секунду. При этом отмечается, что местами ветер разгонится до 17 метров в секунду. 3 и 5 апреля ожидаются небольшие дожди.
Напомним, накануне в Свердловской области наблюдалась туманная погода. Госавтоинспекция даже ограничила движение на одной из трасс из-за плохой видимости.