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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Тропическое тепло придет в Свердловскую область

Будет жарко. Тропический циклон надвигается на Свердловскую область

3 апреля 2024, 04:06
Фото: Изображение Midjourney

Тропическое тепло придет в Свердловскую область

Тропический циклон Patricia надвигается на Свердловскую область. Он принесет плюсовые температуры. Местами станет тепло до +19 градусов. Наиболее теплыми днями станут 4 и 5 апреля.

Так, по словам синоптика Алексея Пулина, теплее станет уже в ночь на 4 апреля. После этого тепло сохранится примерно на два дня.

Синоптики «Уральского УГМС» прогнозируют, что с 3 по 5 апреля температура воздуха будет в среднем по области до +7 градусов в ночное время и от +11 до +19 днем. Ветер ожидается преимущественно юго-западный с порывами до 4-9 метров в секунду. При этом отмечается, что местами ветер разгонится до 17 метров в секунду. 3 и 5 апреля ожидаются небольшие дожди.

Напомним, накануне в Свердловской области наблюдалась туманная погода. Госавтоинспекция даже ограничила движение на одной из трасс из-за плохой видимости.

До +14 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в начале апреля
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#Свердловская область#Погода#Прогноз#Циклон#Синоптики#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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