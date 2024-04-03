День рождения TagilCity.ru, авария на ж/д путях ЕВРАЗа и отключение света в садах

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Ровно 16 лет назад, 3 апреля 2008 года, был зарегистрирован домен TagilCity.ru. Куда только не заносила судьба за эти годы корреспондентов издания, с кем только не довелось им беседовать! И сегодня они делятся своими мыслями о работе, призвании и роли журналиста в современном обществе.
В Нижнем Тагиле в голосовании за благоустройство территорий в 2025 году в лидеры выбились два объекта — парк Горького и сквер на Ленинградском проспекте. За сквер, который расположен напротив Площади Славы, свои голоса отдали уже более 10 тысяч жителей. За парк — 9,8 тысячи человек. На третьем месте с большим отставанием расположился парк Металлургов, всего 2,2 тысячи голосов.
На тагильском предприятии ЕВРАЗ НТМК 6 февраля произошло ЧП на железнодорожных путях — один из вагонов грузового состава сошел с рельсов. Инцидент произошел из-за ошибки диспетчера, который не убедился в том, что путь свободен. Предприятию было вынесено предостережение за нарушение правил безопасных железнодорожных перевозок.
Коллективным садам Нижнего Тагила грозит отключение электричества из-за долгов по коммунальным платежам. Самые большие долги — у «Автомобилиста-2», 2,6 млн рублей. «Шахтостроитель» должен поставщикам около миллиона рублей. Также претензии у энергетиков есть к местным УК и ТСЖ, которые накопили долгов на сумму более 17 млн рублей.
Частный сектор Верхней Салды остался без дорог после прокладки газовых труб. Рабочие, которые вели коммуникации, уехали, оставив после себя глиняное месиво. Жители пишут жалобы в местную администрацию и гордуму, кто-то даже направил обращение в администрацию президента. Ну а самые мудрые горожане советуют братьям по несчастью не ждать у моря погоды, а самим скинуться на щебень для подсыпки дорог.