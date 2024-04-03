День рождения TagilCity.ru, авария на ж/д путях ЕВРАЗа и отключение света в садах

Ровно 16 лет назад, 3 апреля 2008 года, был зарегистрирован домен TagilCity.ru. Куда только не заносила судьба за эти годы корреспондентов издания, с кем только не довелось им беседовать! И сегодня они делятся своими мыслями о работе, призвании и роли журналиста в современном обществе.