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День рождения TagilCity.ru, авария на ж/д путях ЕВРАЗа и отключение света в садах

День рождения TagilCity.ru, авария на ж/д путях ЕВРАЗа и отключение света в садах

3 апреля 2024, 17:36
Фото: 1MI
Свой 16-й день рождения отмечает TagilCity.ru. В голосовании по благоустройству в Тагиле определены два лидера. Авария произошла на ж/д путях ЕВРАЗ НТМК. Коллективные сады могут остаться без света. Жители Салды жалуются на непролазную грязь. Читайте итоги Тагила и области за 3 апреля в нашем обзоре.

Ровно 16 лет назад, 3 апреля 2008 года, был зарегистрирован домен TagilCity.ru. Куда только не заносила судьба за эти годы корреспондентов издания, с кем только не довелось им беседовать! И сегодня они делятся своими мыслями о работе, призвании и роли журналиста в современном обществе.

TagilCity.ru — 16 лет! Время офигительных историй
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В Нижнем Тагиле в голосовании за благоустройство территорий в 2025 году в лидеры выбились два объекта — парк Горького и сквер на Ленинградском проспекте. За сквер, который расположен напротив Площади Славы, свои голоса отдали уже более 10 тысяч жителей. За парк — 9,8 тысячи человек. На третьем месте с большим отставанием расположился парк Металлургов, всего 2,2 тысячи голосов.

Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство
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На тагильском предприятии ЕВРАЗ НТМК 6 февраля произошло ЧП на железнодорожных путях — один из вагонов грузового состава сошел с рельсов. Инцидент произошел из-за ошибки диспетчера, который не убедился в том, что путь свободен. Предприятию было вынесено предостережение за нарушение правил безопасных железнодорожных перевозок.

Вагон сошел с рельсов на тагильском ЕВРАЗ НТМК из-за неправильно переведенных стрелок
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Коллективным садам Нижнего Тагила грозит отключение электричества из-за долгов по коммунальным платежам. Самые большие долги — у «Автомобилиста-2», 2,6 млн рублей. «Шахтостроитель» должен поставщикам около миллиона рублей. Также претензии у энергетиков есть к местным УК и ТСЖ, которые накопили долгов на сумму более 17 млн рублей.

Часть садов в Нижнем Тагиле может остаться без света из-за долгов
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Частный сектор Верхней Салды остался без дорог после прокладки газовых труб. Рабочие, которые вели коммуникации, уехали, оставив после себя глиняное месиво. Жители пишут жалобы в местную администрацию и гордуму, кто-то даже направил обращение в администрацию президента. Ну а самые мудрые горожане советуют братьям по несчастью не ждать у моря погоды, а самим скинуться на щебень для подсыпки дорог.

«Сплошной кусок глины»: жители Верхней Салды жалуются на раскопанные улицы
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TagilCity.ru — 16 лет! Время офигительных историй
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