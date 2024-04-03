Диетолог: При похудении не обязательно отказываться от попкорна и шоколада

Многие люди, стремясь сбросить вес, отказываются от своих любимых продуктов. На самом деле некоторые из этих «вредных» лакомств могут помочь ускорить процесс похудения. По словам диетолога Владиславы Подымниковой, попкорн и шоколад — примеры таких продуктов.