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Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Диетолог: При похудении не обязательно отказываться от попкорна и шоколада

3 апреля 2024, 18:30
Многие люди, стремясь сбросить вес, отказываются от своих любимых продуктов. На самом деле некоторые из этих «вредных» лакомств могут помочь ускорить процесс похудения. По словам диетолога Владиславы Подымниковой, попкорн и шоколад — примеры таких продуктов.

Попкорн является легким по весу, поэтому большая порция содержит небольшое количество калорий. Хотя предпочтительнее приготовить его самостоятельно. Можно также купить диетический попкорн в магазине, рассказала диетолог в интервью regions.ru.

Кроме того, Подымникова советует не бояться есть шоколад. Он дает ощущение сытости на длительное время и придает энергию.

Важно выбирать горький шоколад вместо белого или молочного во время похудения, так как он содержит много полезных жиров. Масла какао, которые есть в шоколаде, способствуют ускоренному обмену веществ, что приводит к более быстрому снижению веса, подчеркнула диетолог.

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