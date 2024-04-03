Диетолог: При похудении не обязательно отказываться от попкорна и шоколада

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Попкорн является легким по весу, поэтому большая порция содержит небольшое количество калорий. Хотя предпочтительнее приготовить его самостоятельно. Можно также купить диетический попкорн в магазине, рассказала диетолог в интервью regions.ru.
Кроме того, Подымникова советует не бояться есть шоколад. Он дает ощущение сытости на длительное время и придает энергию.
Важно выбирать горький шоколад вместо белого или молочного во время похудения, так как он содержит много полезных жиров. Масла какао, которые есть в шоколаде, способствуют ускоренному обмену веществ, что приводит к более быстрому снижению веса, подчеркнула диетолог.