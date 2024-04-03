Дорожники убирают улицы Нижнего Тагила пылесосом

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Нижний Тагил просыпается после затяжной зимы. На улицы вышли специальные дорожные пылесосы, которые убирают накопившуюся пыль, сообщил мэр Владислав Пинаев.
Городской глава напомнил, что традиционно с 1 апреля в городе проходят мероприятия по уборке и очистке, подписано постановление о начале Дней защиты окружающей среды. Всеобщий городской субботник пройдет, когда позволит погода, также пообещал Пинаев.
В апреле субботники будут проходить во всех городах и районах Свердловской области.