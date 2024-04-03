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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Нижнем Тагиле на уборку улиц вышел пылесос

Дорожники убирают улицы Нижнего Тагила пылесосом

3 апреля 2024, 13:17
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле на уборку улиц вышел пылесос

Коммунальные службы Нижнего Тагила начали приводить в порядок улицы города. Накопившуюся после зимы пыль убирают специальным пылесосом.

Нижний Тагил просыпается после затяжной зимы. На улицы вышли специальные дорожные пылесосы, которые убирают накопившуюся пыль, сообщил мэр Владислав Пинаев.

Городской глава напомнил, что традиционно с 1 апреля в городе проходят мероприятия по уборке и очистке, подписано постановление о начале Дней защиты окружающей среды. Всеобщий городской субботник пройдет, когда позволит погода, также пообещал Пинаев.

В апреле субботники будут проходить во всех городах и районах Свердловской области.

В Дни защиты окружающей среды в Тагиле пройдут городской субботник и конкурс цветов
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#Общество#Нижний Тагил#Экология#Пылесос#Уборка мусора#Уборка улиц#Екатеринбург#Пыль#Дарья Бобровицкая
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