Екатеринбург рухнул в рейтинге качества городской среды

При этом Нижний Тагил в 2023 году набрал 192 балла. За пять лет этот показатель вырос на 25 баллов. По словам замглавы города по горхозяйству Егора Копысова, это достаточно высокий результат. По его словам, за пять лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе благоустроены 14 общественных территорий. При этом повышение индекса качества является закономерным результатом эффективности работы.