Екатеринбург рухнул в рейтинге качества городской среды

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
В 2018 году город набрал 191 балл по всем критериям, с помощью которых оценивается качество городской среды. В 2023 году этот показатель составил уже 213 баллов.
При этом Нижний Тагил в 2023 году набрал 192 балла. За пять лет этот показатель вырос на 25 баллов. По словам замглавы города по горхозяйству Егора Копысова, это достаточно высокий результат. По его словам, за пять лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе благоустроены 14 общественных территорий. При этом повышение индекса качества является закономерным результатом эффективности работы.
Согласно данным с официального сайта индекса, Нижний Тагил отнесен к городам с условно-комфортным климатом. Больше всего баллов — 37 — город получил за социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие пространства. По 34 балла получили улично-дорожная сеть и жилье, а общегородское пространство и общественно-деловая инфраструктура получили по 32 балла. Меньше всего баллов городу досталось за озеленение пространства. Показатель составил 23 балла.
Напомним, в Нижнем Тагиле все еще продолжается голосование за определение территорий для благоустройства в 2025 году.