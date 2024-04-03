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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Эндокринолог рассказала, как защитить себя от диабета

3 апреля 2024, 10:32
Сахарный диабет представляет собой сложное эндокринное заболевание, вызванное нарушением метаболических процессов в организме. Эндокринолог Антонина Гуреева предоставила простые рекомендации по профилактике заболевания.

Как сообщает Pravda.ru, специалист настаивает на том, что в первую очередь необходимо следить за своим весом. Индекс массы тела не должен быть выше 25. В противном случае это увеличивает риск развития второго типа диабета. Ежедневная физическая активность также играет важную роль. Достаточно посвятить минимум 30 минут в день на занятия спортом.

Правильное питание тоже имеет большое значение в профилактике диабета. Особенно полезно придерживаться средиземноморской диеты, так как она помогает нормализовать обмен сахара и жиров в организме. В рационе необходимо увеличить количество фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, а также сократить потребление сахара и соли.

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