Эндокринолог рассказала, как защитить себя от диабета

Как сообщает Pravda.ru, специалист настаивает на том, что в первую очередь необходимо следить за своим весом. Индекс массы тела не должен быть выше 25. В противном случае это увеличивает риск развития второго типа диабета. Ежедневная физическая активность также играет важную роль. Достаточно посвятить минимум 30 минут в день на занятия спортом.