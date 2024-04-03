Хирург Умнов: упражнение «кошка» поможет снять напряжение в спине

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Он предложил использовать упражнение «кошка» для расслабления спины, а также ортопедический валик для поясницы, двигаясь по нему вверх и вниз, чтобы устранить дискомфорт, передает NEWS.ru.
Врач рекомендовал и другие упражнения: боковые наклоны корпуса в сидячем положении, скручивания туловища в сидячем положении, позу ребенка и повороты коленей в стороны в положении лежа.
Чтобы улучшить качество сна и снизить нагрузку на спину, Умнов посоветовал спать на матрасе средней жесткости и ложиться постепенно, сначала сев, затем опустив туловище и лишь после этого поднимая ноги. То же самое рекомендуется делать и при вставании.