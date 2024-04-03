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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Хирург Умнов: упражнение «кошка» поможет снять напряжение в спине

Хирург Умнов: упражнение «кошка» поможет снять напряжение в спине

3 апреля 2024, 10:58
Фото: 1MI
Врач-хирург, преподаватель медицинского факультета ГУП Александр Умнов поделился рекомендациями о том, как расслабить мышцы спины и снять нагрузку с позвоночника после рабочего дня.

Он предложил использовать упражнение «кошка» для расслабления спины, а также ортопедический валик для поясницы, двигаясь по нему вверх и вниз, чтобы устранить дискомфорт, передает NEWS.ru.

Врач рекомендовал и другие упражнения: боковые наклоны корпуса в сидячем положении, скручивания туловища в сидячем положении, позу ребенка и повороты коленей в стороны в положении лежа.

Чтобы улучшить качество сна и снизить нагрузку на спину, Умнов посоветовал спать на матрасе средней жесткости и ложиться постепенно, сначала сев, затем опустив туловище и лишь после этого поднимая ноги. То же самое рекомендуется делать и при вставании.

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