Хирург Умнов: упражнение «кошка» поможет снять напряжение в спине

Чтобы улучшить качество сна и снизить нагрузку на спину, Умнов посоветовал спать на матрасе средней жесткости и ложиться постепенно, сначала сев, затем опустив туловище и лишь после этого поднимая ноги. То же самое рекомендуется делать и при вставании.