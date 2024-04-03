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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине за контрабанду таблеток тестостерона

«Качку» из Екатеринбурга вынесли приговор за контрабанду тестостерона

3 апреля 2024, 12:46
Фото: 1MI

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине за контрабанду таблеток тестостерона

Спортсмен из Екатеринбурга заказал в Казахстане посылку с сильнодействующим веществом, оплатил ее, но был пойман сотрудниками таможни.

Условным сроком отделался бодибилдер из уральской столицы, который в обход закона решил организовать доставку из Казахстана сильнодействующего вещества, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Препарат, содержащий аналог мужского полового гормона тестостерона в объеме более 20 граммов, спортсмен заказал через интернет. Получив посылку, он оплатил ее и сразу же был пойман таможенниками. В ходе следствия стало известно, что мужчина заранее знал о том, что оборот вещества на территории России ограничен. В итоге «качок» получил три года условно с испытательным сроком в 2 года и шесть месяцев.

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Препараты тестостерона в бодибилдинге используются для увеличения объема мышц, выносливости и силы.

Ранее в Нижнем Тагиле правоохранители поймали двух мигрантов с килограммом героина.

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#Спорт#Суд#Уголовное дело#Приговор#Таможенники#18+#Екатеринбург#Препарат#Дарья Бобровицкая
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