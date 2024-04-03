«Качку» из Екатеринбурга вынесли приговор за контрабанду тестостерона

Препарат, содержащий аналог мужского полового гормона тестостерона в объеме более 20 граммов, спортсмен заказал через интернет. Получив посылку, он оплатил ее и сразу же был пойман таможенниками. В ходе следствия стало известно, что мужчина заранее знал о том, что оборот вещества на территории России ограничен. В итоге «качок» получил три года условно с испытательным сроком в 2 года и шесть месяцев.