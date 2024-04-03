Количество погибших в «Крокусе» детей возросло до шести

Ранее Путин пообещал разыскать всех заказчиков теракта на концертной площадке «Крокус». Четыре мигранта, которых обвиняют в расстреле людей, находятся под стражей. Задержан также мужчина, сдававший квартиру одному из теттористов, и человек, на машине которой злоумышленники скрывались от силовиков.