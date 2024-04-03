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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Количество погибших в «Крокусе» детей возросло до шести

Количество погибших в «Крокусе» детей возросло до шести

3 апреля 2024, 09:36
Фото: 1MI
Число погибших граждан в результате теракта в «Крокусе» возросло до 145. Среди них шесть детей.

Еще пять малышей остаются в медучреждениях, а двое детей проходят лечение дома, сообщила детский омбудсмен Львова-Белова. По ее данным, восемь детей остались круглыми сиротами, в настоящий момент родные оформляют над ними опеку.

Тела 84 погибших выдали родным, чтобы те могли их похоронить, сообщают «РИА Новости».

Ранее Путин пообещал разыскать всех заказчиков теракта на концертной площадке «Крокус». Четыре мигранта, которых обвиняют в расстреле людей, находятся под стражей. Задержан также мужчина, сдававший квартиру одному из теттористов, и человек, на машине которой злоумышленники скрывались от силовиков.

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