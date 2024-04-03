Количество погибших в «Крокусе» детей возросло до шести

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Еще пять малышей остаются в медучреждениях, а двое детей проходят лечение дома, сообщила детский омбудсмен Львова-Белова. По ее данным, восемь детей остались круглыми сиротами, в настоящий момент родные оформляют над ними опеку.
Тела 84 погибших выдали родным, чтобы те могли их похоронить, сообщают «РИА Новости».
Ранее Путин пообещал разыскать всех заказчиков теракта на концертной площадке «Крокус». Четыре мигранта, которых обвиняют в расстреле людей, находятся под стражей. Задержан также мужчина, сдававший квартиру одному из теттористов, и человек, на машине которой злоумышленники скрывались от силовиков.