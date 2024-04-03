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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

Компания из Екатеринбурга перестала платить зарплаты из-за трагедии в «Крокусе»

Крупная фирма из Екатеринбурга не платит зарплаты и прикрывается «Крокусом»

3 апреля 2024, 06:45
Фото: 1MI

Компания из Екатеринбурга перестала платить зарплаты из-за трагедии в «Крокусе»

Компания по продаже лошадей не платит зарплату персоналу в Екатеринбурге и оправдывает свои действия трагедией в «Крокусе».

Речь идет о компании «Табун Калиостро». Сотрудники пожаловались, что не получают денег за работу, пишет «Урал Мэш».

Сначала руководство оправдывалось тем, что никак не может дойти до банкомата. А потом они стали оперировать трагедией в «Крокусе», мол задержки связаны именно с этим.

Далее начальство ввело штрафы за нарушения правил в рабочем чате. Так, как утверждают сотрудники, если не поставить смайлик на сообщение, то сотрудника могли уволить или лишить зарплаты.

Сам персонал подозревает, что у руководства просто нет денег, чтобы выплатить им зарплаты. У них есть информация, что долг фирмы вырос на 700 тысяч.

Ранее сообщалось, что зарплата строителей в Свердловской области выросла на 117%.

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#Происшествия#Свердловская область#Зарплата#Долг#Сотрудники#Банкомат#Штрафы#Фирма#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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