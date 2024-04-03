Крупная фирма из Екатеринбурга не платит зарплаты и прикрывается «Крокусом»

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Речь идет о компании «Табун Калиостро». Сотрудники пожаловались, что не получают денег за работу, пишет «Урал Мэш».
Сначала руководство оправдывалось тем, что никак не может дойти до банкомата. А потом они стали оперировать трагедией в «Крокусе», мол задержки связаны именно с этим.
Далее начальство ввело штрафы за нарушения правил в рабочем чате. Так, как утверждают сотрудники, если не поставить смайлик на сообщение, то сотрудника могли уволить или лишить зарплаты.
Сам персонал подозревает, что у руководства просто нет денег, чтобы выплатить им зарплаты. У них есть информация, что долг фирмы вырос на 700 тысяч.
Ранее сообщалось, что зарплата строителей в Свердловской области выросла на 117%.