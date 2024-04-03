Мишустин: Ставки КМСП для турбизнеса ниже рыночных

Глава кабмина отметил стремление людей отдыхать на родине, которое при этом становится источником мощного притока инвестиций в сферу туризма. Поддержка подобных трендов в рамках национального проекта позволила привлечь 24 миллиарда рублей в сферу строительства, что в два раза превышает показатели 2022 года. Каждый четвертый кредитный рубль пришел в малый и средний бизнес при помощи механизмов государственной поддержки, напомнил премьер-министр. По словам Мишустина, Корпорация МСП обеспечивает предприятия малого и среднего бизнеса льготным финансированием по ставкам в три-четыре раза ниже рыночных. Программа финансирования помогла привлечь в бизнес 12 миллиардов рублей, напомнил глава правительства.