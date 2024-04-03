Мишустин: Ставки КМСП для турбизнеса ниже рыночных

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
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В частности, Мишустин отметил, что туристическая сфера является самым патриотичным направлением для бизнеса, поскольку благодаря туризму люди, живущие в регионе, могут зарабатывать, приглашая гостей посетить дорогие им места. Отдельно Мишустин указал на тот факт, что развитие туризма имеет в экономике самый большой мультипликационный эффект — примерно в пять раз. Об этом информирует regnum.
По словам Мишустина, именно развитие туристической отрасли является залогом динамичного строительства дорог, улучшения качества сервиса в разных сферах, роста продаж напитков, усовершенствования работы транспортной сети и появления новых заправочных станций. И в этом активно участвует МСП. По информации Мишустина, за прошлый год в сферу гостиничного бизнеса малыми и средними предприятиями было привлечено 95 миллиардов рублей кредитных средств. Это в три раза превышает показатели 2022 года.
Глава кабмина отметил стремление людей отдыхать на родине, которое при этом становится источником мощного притока инвестиций в сферу туризма. Поддержка подобных трендов в рамках национального проекта позволила привлечь 24 миллиарда рублей в сферу строительства, что в два раза превышает показатели 2022 года. Каждый четвертый кредитный рубль пришел в малый и средний бизнес при помощи механизмов государственной поддержки, напомнил премьер-министр. По словам Мишустина, Корпорация МСП обеспечивает предприятия малого и среднего бизнеса льготным финансированием по ставкам в три-четыре раза ниже рыночных. Программа финансирования помогла привлечь в бизнес 12 миллиардов рублей, напомнил глава правительства.
Обращаясь к парламентариям, Михаил Мишустин также высказался относительно важности укрепления доверия между властью и деловыми кругами. Премьер выразил уверенность, что именно малый и средний бизнес станет для страны залогом выхода на высокий уровень промышленного, финансового, технологического и экономического суверенитета.
Глава кабмина рассказал и о запуске простой цифровой платформы МСП.РФ (оператором которой является Корпорация МСП), где в онлайн-формате представлены все актуальные сведения по дешевой аренде, льготным кредитам, спросу на продукцию, а также возможностям минимизации издержек и административной нагрузки. Все это, рассказал глава кабмина, стало доступно с простыми и понятными интерфейсами на платформе МСП.РФ.