Подростки из отрядов мэра в Нижнем Тагиле получат фирменные бейсболки

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Товар необходимо поставить в ГДМ Нижнего Тагила в течение 15 дней с даты заключения контракта, то есть до того как подростки начнут работать.
Согласно техзаданию, бейсболки должны быть темно-зеленого цвета и изготовлены из хлопка. Головные уборы будут регулироваться по ширине, на них будет нанесен логотип.
На продукции не допускаются дефекты воспроизведения изображения: непропечатка, потеря или смазывание элементов. Изображение должно быть ярким и четким, а все мелкие детали — с предельным разрешением, выяснила редакция TagilCity.ru.
Гарантийный срок на бейсболки составит не менее 12 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 апреля 2024 года.
Напомним, в трудовые отряды мэра в 2024 году в Нижнем Тагиле планируется трудоустроить не менее 700 подростков.