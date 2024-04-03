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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В Нижнем Тагиле закупают 700 бейсболок с логотипом отряда мэра

Подростки из отрядов мэра в Нижнем Тагиле получат фирменные бейсболки

3 апреля 2024, 13:20
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле закупают 700 бейсболок с логотипом отряда мэра

Администрация Нижнего Тагила объявила закупку на 700 фирменных бейсболок с логотипом отряда мэра. На эти цели из бюджета выделено более 304 тысяч рублей.

Товар необходимо поставить в ГДМ Нижнего Тагила в течение 15 дней с даты заключения контракта, то есть до того как подростки начнут работать.

Согласно техзаданию, бейсболки должны быть темно-зеленого цвета и изготовлены из хлопка. Головные уборы будут регулироваться по ширине, на них будет нанесен логотип.

Фото: Проектная документация

На продукции не допускаются дефекты воспроизведения изображения: непропечатка, потеря или смазывание элементов. Изображение должно быть ярким и четким, а все мелкие детали — с предельным разрешением, выяснила редакция TagilCity.ru.

Гарантийный срок на бейсболки составит не менее 12 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 апреля 2024 года.

Напомним, в трудовые отряды мэра в 2024 году в Нижнем Тагиле планируется трудоустроить не менее 700 подростков.

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