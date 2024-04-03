Полсотни домов затопило во время паводка в Челябинской области

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Подтоплены пути к частным домам в селе Варна, под подтопление попала и плотина на Нижнем Тогузаке. Всего затоплено 47 участков, пишет местное МЧС. На их территории проживают около 70 человек.
Уже организован пункты для временного проживания. Однако никто туда пока не обратился.
Напомним, что сильных паводков в свердловских городах не прогнозируется. Оценку рисков подтоплений провели специалисты в этой области. Дело в том, что водность рек и увлажненность почвы находятся на низком показателе.