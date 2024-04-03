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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Челябинская область тонет из-за паводков

Полсотни домов затопило во время паводка в Челябинской области

3 апреля 2024, 10:18
Фото: 1MI

Челябинская область тонет из-за паводков

В Челябинской области паводки. Местные жители жалуются на затопленные дороги, некоторые занимаются спасением своего имущества.

Подтоплены пути к частным домам в селе Варна, под подтопление попала и плотина на Нижнем Тогузаке. Всего затоплено 47 участков, пишет местное МЧС. На их территории проживают около 70 человек.

Уже организован пункты для временного проживания. Однако никто туда пока не обратился.

Напомним, что сильных паводков в свердловских городах не прогнозируется. Оценку рисков подтоплений провели специалисты в этой области. Дело в том, что водность рек и увлажненность почвы находятся на низком показателе.

Стало известно, готова ли Свердловская область к паводкам и пожарам
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#Происшествия#Спасение#Челябинская область#Дороги#Затопление#Имущество#Плотина#Паводки#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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