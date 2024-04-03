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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Появилось видео преследования девушек студентом из Екатеринбурга

Появилось видео преследования девушек студентом из Екатеринбурга

3 апреля 2024, 13:42
Фото: «КП-Екатеринбург»
Появился видеоролик, на котором видно, как студент из Екатеринбурга приставал к девушкам. 3 апреля его задержали на 8 суток. После этого он сказал, что никогда больше не будет знакомиться с девушками.

Нападавшего зовут Дмитрий Гребенкин, он учится в УрФУ. Задержали его в Кольцово, когда он, взяв с собой кота, пытался улететь к маме в Москву. Студента подозревают в нападении на четырех девушек.

На кадрах видно, что молодой человек преследовал девушку, не давая ей пройти, сообщает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости». Прохожие пытаются помочь девушке, но Дмитрий их отгоняет. Далее он опять преследует девушку и роняет ее на асфальт. Когда прохожие подошли к ним, он убежал.

Известно, что мать приехала на заседание суда, чтобы поддержать сына. Дмитрий признал вину, но извиняться не стал. Кота заберет в столицу мать студента.

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#Свердловская область#Москва#Криминал#Кольцово#Задержание#Нападение#Видео#Студент#УрФУ#Девушки#Преследование#18+#Екатеринбург#Домогательства#Дарья Сорокина
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