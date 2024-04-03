Появилось видео преследования девушек студентом из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Нападавшего зовут Дмитрий Гребенкин, он учится в УрФУ. Задержали его в Кольцово, когда он, взяв с собой кота, пытался улететь к маме в Москву. Студента подозревают в нападении на четырех девушек.
На кадрах видно, что молодой человек преследовал девушку, не давая ей пройти, сообщает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости». Прохожие пытаются помочь девушке, но Дмитрий их отгоняет. Далее он опять преследует девушку и роняет ее на асфальт. Когда прохожие подошли к ним, он убежал.
Известно, что мать приехала на заседание суда, чтобы поддержать сына. Дмитрий признал вину, но извиняться не стал. Кота заберет в столицу мать студента.