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Published Сегодня, 11:31

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Пришедшим в ГИБДД мигрантам вручают повестки

Пришедшим в ГИБДД мигрантам вручают повестки

3 апреля 2024, 11:31
Фото: 1MI
В России мигрантам, которые пришли в ГИБДД, выдают повестки в военкоматы. Речь идет о мужчинах, которые получили российское гражданство.

В военкомат их отправляют, чтобы встать на воинский учет. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что водительские права российского образца не выдадут тем, кто получил повестки в военкомат.

Ранее в ГИБДД Екатеринбурга наблюдались очереди. Очевидцы сообщали, что все из-за того, что с 1 апреля в стране стал действовать новый закон — мигрантов обязали менять водительские права на удостоверения российского образца.

Напомним, что более 280 мигрантов с гражданством РФ в Свердловской области стоят на воинском учете.

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#Общество#ГИБДД#Мигранты#Водительские права#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Очереди#Повестки#Военкоматы#Дарья Сорокина#МВД РФ
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