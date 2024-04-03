Пришедшим в ГИБДД мигрантам вручают повестки

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В военкомат их отправляют, чтобы встать на воинский учет. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что водительские права российского образца не выдадут тем, кто получил повестки в военкомат.
Ранее в ГИБДД Екатеринбурга наблюдались очереди. Очевидцы сообщали, что все из-за того, что с 1 апреля в стране стал действовать новый закон — мигрантов обязали менять водительские права на удостоверения российского образца.
Напомним, что более 280 мигрантов с гражданством РФ в Свердловской области стоят на воинском учете.