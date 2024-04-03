Раздражающий жителей киоск с шаурмой снесен в элитном ЖК в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Точку сносит УК «Ремстройкомплект». Теперь там будет располагаться газон, пишет Ура.ру со ссылкой на члена городской Общественной палаты Дмитрия Чукреева.
По его словам, киоск находился на территории одного из домов. Суд постановил, что данный объект должен быть выдворен. Управляющая компания, по словам Чукреева, уберет постройку на спецплощадку.
Киоск находился на улице Хохрякова. Жители «Тихвина» и ЖК «Аквамарин», находящегося по-соседству, жаловались, что там постоянно включена громкая музыка, собираются люди, а также неприятно пахнет. Кроме того, дети приобретали фастфуд, проходя мимо. В апреле 2022 года объект убирали, но все равно продолжил работу только чуть дальше. Его не снесли, а передвинули.
Напомним, ранее в Екатеринбурге была снесена усадьба Беленкова. Причиной стало то, что объект исключили из списка культурного наследия.