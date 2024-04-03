Раздражающий жителей киоск с шаурмой снесен в элитном ЖК в Екатеринбурге

Киоск находился на улице Хохрякова. Жители «Тихвина» и ЖК «Аквамарин», находящегося по-соседству, жаловались, что там постоянно включена громкая музыка, собираются люди, а также неприятно пахнет. Кроме того, дети приобретали фастфуд, проходя мимо. В апреле 2022 года объект убирали, но все равно продолжил работу только чуть дальше. Его не снесли, а передвинули.