Родные погибшего в ДТП спикера гордумы Североуральска видят подвох в его гибели

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Они считают, что в произошедшей трагедии многое не сходится, а следствие не торопится с этим разобраться. Также выяснились некоторые подробности, которые кажутся им странными.
К примеру, по данным следователей, ноутбук погибшего, который был в автомобиле, после аварии пропал. Они считают, что его либо раздавили машины, либо он выпал. Однако остальные вещи, которые лежал в машине сзади, уцелели.
Также обычно Ильин не говорил семье, куда едет. Но об этой командировке он рассказал всем. Теперь родные настаивают, что кто-то мог спланировать гибель спикера.
Ранее сообщалось, что иномарка влетела в грузовик на Россельбане в Екатеринбурге.