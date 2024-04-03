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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Родня умершего в ДТП спикера гордумы Североуральска выдвинула версию об убийстве

Родные погибшего в ДТП спикера гордумы Североуральска видят подвох в его гибели

3 апреля 2024, 07:07
Фото: 1MI

Родня умершего в ДТП спикера гордумы Североуральска выдвинула версию об убийстве

Родные погибшего в аварии спикера Североуральской гордумы Виктора Ильина обратились к главе СКР Александру Бастрыкину.

Они считают, что в произошедшей трагедии многое не сходится, а следствие не торопится с этим разобраться. Также выяснились некоторые подробности, которые кажутся им странными.

К примеру, по данным следователей, ноутбук погибшего, который был в автомобиле, после аварии пропал. Они считают, что его либо раздавили машины, либо он выпал. Однако остальные вещи, которые лежал в машине сзади, уцелели.

Также обычно Ильин не говорил семье, куда едет. Но об этой командировке он рассказал всем. Теперь родные настаивают, что кто-то мог спланировать гибель спикера.

Ранее сообщалось, что иномарка влетела в грузовик на Россельбане в Екатеринбурге.

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