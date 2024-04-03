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Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Росконгресс: Российский винодельческий форум состоится 7–8 ноября

Росконгресс: Российский винодельческий форум состоится 7–8 ноября

3 апреля 2024, 18:26
Фото: Изображение Midjourney
В Москве 7–8 ноября 2024 года пройдет очередной Российский винодельческий форум. Событие уже в третий раз объединит представителей отраслевых ведомств и медиа, виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов и авторов тематических блогов.

Стратегии и инициативы, которые будут обсуждать участники форума, направлены на дальнейшее развитие винного рынка Российской Федерации в новых условиях госрегулирования и государственной поддержки отрасли.

Согласно мнению, озвученному советником президента РФ Антоном Кобяковым, в модернизации сферы виноделия ключевое значение имеет взаимодействие между производителями, потребителями и регуляторами отраслевого рынка. После обмена опытом, планами и наработками гости форума поставят на повестку основные вопросы, а затем выберут стратегию для роста конкурентоспособности сектора. Все участники форума являются лицами, заинтересованными в развитии отрасли виноделия, поэтому они общими усилиями будут стремиться выбрать конструктивные методы работы для достижения новых высот, пишет 56orb.ru.

Глава правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев заявил, что традиционно форум станет основным отраслевым событием года. Направления работы винодельческой сферы на год во многом будут определяться в соответствии с решениями, принятыми в ходе события. Важно и то, что виноделие в России развивается в стремительном темпе и зачастую год идет за два, иногда и за три.

В роли организаторов события выступают ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ.

Информационную поддержку форума обеспечивает медиахолдинг 1MI.

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