Росконгресс: Российский винодельческий форум состоится 7–8 ноября

Глава правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев заявил, что традиционно форум станет основным отраслевым событием года. Направления работы винодельческой сферы на год во многом будут определяться в соответствии с решениями, принятыми в ходе события. Важно и то, что виноделие в России развивается в стремительном темпе и зачастую год идет за два, иногда и за три.