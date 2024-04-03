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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге

3 апреля 2024, 10:56
Фото: 1MI

Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Воздушное судно летело из Москвы в Читу.

Внеплановая посадка была совершена в Кольцово 2 апреля, пишет Ура.ру. Причина посадки — обеспечение безопасного перелета. Пилот увидел сообщение индикации о возможной неисправности.

Пассажиров передали на другой самолет, чтобы они прилетели на место назначения.

Ранее четыре самолета, следовавшие из разных городов, совершили внеплановую посадку в Екатеринбурге. Причиной послужили сильные снегопады. Все они летели в Тюмень, где в тот день была такая неблагоприятная погода.

Экстренную посадку в Екатеринбурге совершил самолет из Москвы
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