Самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Внеплановая посадка была совершена в Кольцово 2 апреля, пишет Ура.ру. Причина посадки — обеспечение безопасного перелета. Пилот увидел сообщение индикации о возможной неисправности.
Пассажиров передали на другой самолет, чтобы они прилетели на место назначения.
Ранее четыре самолета, следовавшие из разных городов, совершили внеплановую посадку в Екатеринбурге. Причиной послужили сильные снегопады. Все они летели в Тюмень, где в тот день была такая неблагоприятная погода.