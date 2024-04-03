Сапер из Свердловской области с позывным Молчун погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Молодой человек рассказал, что сразу после начала СВО Сергея семья уже не видела. Служил мужчина сапером. При себе он всегда носил книги с молитвами.
По словам родных, Сергей был малообщительным человеком. У него даже был позывной Молчун. Бойца похоронили в поселке Роща в Шалинском районе. Глава администрации отметил, что прощание проходило с воинскими почестями, пишет Е1.
У погибшего также остались родители. Он был не женат, детей у него тоже нет, сообщил глава администрации Андрей Бурылов.
Напомним, ранее в Свердловской области был похоронен мотострелок Андрей Благовестов.