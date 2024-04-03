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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Сапер из Свердловской области погиб на СВО

Сапер из Свердловской области с позывным Молчун погиб на СВО

3 апреля 2024, 06:20
Фото: Е1

Сапер из Свердловской области погиб на СВО

37-летний Сергей Кирияков из Свердловской области погиб на СВО. Это случилось 13 марта. По словам племянника усопшего, дядя служил и до СВО.

Молодой человек рассказал, что сразу после начала СВО Сергея семья уже не видела. Служил мужчина сапером. При себе он всегда носил книги с молитвами.

По словам родных, Сергей был малообщительным человеком. У него даже был позывной Молчун. Бойца похоронили в поселке Роща в Шалинском районе. Глава администрации отметил, что прощание проходило с воинскими почестями, пишет Е1.

У погибшего также остались родители. Он был не женат, детей у него тоже нет, сообщил глава администрации Андрей Бурылов.

Напомним, ранее в Свердловской области был похоронен мотострелок Андрей Благовестов.

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