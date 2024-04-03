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Для тагильской школ купят оборудование по программе «Уральская инженерная школа»

Школа Нижнего Тагила получит маятник Максвелла, шар Паскаля и трубку Ньютона

3 апреля 2024, 09:12
Фото: 1MI

Для тагильской школ купят оборудование по программе «Уральская инженерная школа»

Администрация Тагила объявила конкурс на закупку оборудования для школы №45 по программе «Уральская инженерная школа».

Одно из учебных заведений Нижнего Тагила получит оборудование по программе «Уральская инженерная школа». Мэрия объявила о закупке для школы №45 на сумму 1 млн 851 тысяча рублей. Сведения о конкурсе размещены на портале госзакупок.

Срок подачи заявок — до 9 апреля, а поставщика определят 11 апреля. Школьный кабинет физики пополнится новыми цифровыми лабораториями, комплектами для изучения восполняемых источников энергии, различными демонстрационными приборами, маятниками Максвелла, шарами Паскаля, трубками Ньютона и другими необходимыми приборами.

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В программе «Уральская инженерная школа» участвуют 11 средних учебных заведений Нижнего Тагила. Проект реализуется по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Его цель — развитие интереса у школьников к изучению точных наук и создание основы для формирования в будущем инженерных кадров для Свердловской области.

В Свердловских школах создают профильные медицинские классы.

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