Школа Нижнего Тагила получит маятник Максвелла, шар Паскаля и трубку Ньютона

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Одно из учебных заведений Нижнего Тагила получит оборудование по программе «Уральская инженерная школа». Мэрия объявила о закупке для школы №45 на сумму 1 млн 851 тысяча рублей. Сведения о конкурсе размещены на портале госзакупок.
Срок подачи заявок — до 9 апреля, а поставщика определят 11 апреля. Школьный кабинет физики пополнится новыми цифровыми лабораториями, комплектами для изучения восполняемых источников энергии, различными демонстрационными приборами, маятниками Максвелла, шарами Паскаля, трубками Ньютона и другими необходимыми приборами.
В программе «Уральская инженерная школа» участвуют 11 средних учебных заведений Нижнего Тагила. Проект реализуется по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Его цель — развитие интереса у школьников к изучению точных наук и создание основы для формирования в будущем инженерных кадров для Свердловской области.
В Свердловских школах создают профильные медицинские классы.