Школа Нижнего Тагила получит маятник Максвелла, шар Паскаля и трубку Ньютона

В программе «Уральская инженерная школа» участвуют 11 средних учебных заведений Нижнего Тагила. Проект реализуется по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Его цель — развитие интереса у школьников к изучению точных наук и создание основы для формирования в будущем инженерных кадров для Свердловской области.