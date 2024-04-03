Шквалистый ветер накроет Свердловскую область в ближайшие сутки

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Специалисты Гидрометцентра предупреждают об усилении ветра в Свердловской области с вечера среды, 3 апреля, до 20 часов четверга, 4 апреля, информация размещена на официальном сайте ведомства.
Порывы ветра будут достигать 16 м/с, а в горных районах — 20 м/с, сообщают метеорологи.
Ранее стало известно, что на регион надвигается тропический циклон Patricia, который принесет с собой волну теплого воздуха. Температура в дневные часы может подниматься до +19 градусов.