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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В Свердловской области в ближайшие сутки будет очень ветрено

Шквалистый ветер накроет Свердловскую область в ближайшие сутки

3 апреля 2024, 11:48
Фото: 1MI

В Свердловской области в ближайшие сутки будет очень ветрено

Синоптики Гидрометцентра предупредили об усилении ветра на территории Свердловской области 3 и 4 апреля.

Специалисты Гидрометцентра предупреждают об усилении ветра в Свердловской области с вечера среды, 3 апреля, до 20 часов четверга, 4 апреля, информация размещена на официальном сайте ведомства.

Порывы ветра будут достигать 16 м/с, а в горных районах — 20 м/с, сообщают метеорологи.

Ранее стало известно, что на регион надвигается тропический циклон Patricia, который принесет с собой волну теплого воздуха. Температура в дневные часы может подниматься до +19 градусов.

Синоптик признал, что предсказание погоды на долгий срок — задача нерешаемая
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#Общество#Свердловская область#Прогноз погоды#Предупреждение#Синоптики#Сильный ветер#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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