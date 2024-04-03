Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Сквера в районе домов 30б, 30, 32, 36 по проспекту Ленинградский занимает первое место. Пока за него отдали голоса почти 10,6 тысячи жителей города. Располагается территория напротив Аллеи Славы. Там планируется создать детскую и спортивную площадки, проложить дорожки, поставить скамейки и отдельно создать велодорожку.
Лет 20 назад на этой части Ленинградского проспекта был яблоневый сад. Потом построили ТЦ и поликлинику УВЗ, большую часть деревьев вырубили. Этот кусочек сквера остался, но он совсем не облагорожен. А по нему так приятно прогуливаться — весной аромат цветущих деревьев, летом приятная тень, зимой — много снегирей и свиристелей. Если его приведут в порядок, будет классно, — рассказала TagilCity.ru местная жительница Анастасия.
На втором месте расположился парк Горького на Вые. За него проголосовали 9,8 тысячи человек. На территории в 2,2 га планируется разместить детскую площадку, зону отдыха, воркаут площадку и другие. Также по проекту предполагается ремонт входных групп, обустройство танцплощадки и парковки.
На третьем месте находится парк культуры и отдыха Металлургов. За него голоса отдали 2,2 тысячи человек. В этом году голосование ведется уже за второй этап благоустройства. Помимо стандартного набора площадок на втором этапе реконструкции в парке планируется создать площадку для выгула собак, зону для аттракционов и фудкорта, санитарный модуль и даже площадку для запуска дронов. При этом озеленение планируется сохранить.
На четвертое место попала лесопарковая зона в микрорайоне Рудник. Ей предпочтение отдали почти 1,7 тысячи горожан. На этой территории планируется сделать детскую площадку, воркаут, беговые дорожки и скамейки.
На пятом месте находится Театральный бульвар. Территория располагается в центре города за Драматическим театром. За него проголосовали почти 1,5 тысячи тагильчан. В данном случае планируется расширение парковок, замена лавочек и освещения.
На последнем месте находится сквер Строителей. За него пока что всего 770 голосов. На этой территории планируется отремонтировать парковку, установить качели, цветники и вазоны, а также разместить скамейки и велопарковки.