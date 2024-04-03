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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 07:12

Сквер и парк в Нижнем Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство

Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство

3 апреля 2024, 06:44
Фото: 1MI

Сквер и парк в Нижнем Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство

В голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2025 году в Нижнем Тагиле пока лидируют сквер на Ленинградском проспекте и парк Горького.

Сквера в районе домов 30б, 30, 32, 36 по проспекту Ленинградский занимает первое место. Пока за него отдали голоса почти 10,6 тысячи жителей города. Располагается территория напротив Аллеи Славы. Там планируется создать детскую и спортивную площадки, проложить дорожки, поставить скамейки и отдельно создать велодорожку.

Лет 20 назад на этой части Ленинградского проспекта был яблоневый сад. Потом построили ТЦ и поликлинику УВЗ, большую часть деревьев вырубили. Этот кусочек сквера остался, но он совсем не облагорожен. А по нему так приятно прогуливаться — весной аромат цветущих деревьев, летом приятная тень, зимой — много снегирей и свиристелей. Если его приведут в порядок, будет классно, — рассказала TagilCity.ru местная жительница Анастасия.
Фото: сайт проекта «Формирование комфортной городской среды»

На втором месте расположился парк Горького на Вые. За него проголосовали 9,8 тысячи человек. На территории в 2,2 га планируется разместить детскую площадку, зону отдыха, воркаут площадку и другие. Также по проекту предполагается ремонт входных групп, обустройство танцплощадки и парковки.

Фото: сайт проекта «Формирование комфортной городской среды»

На третьем месте находится парк культуры и отдыха Металлургов. За него голоса отдали 2,2 тысячи человек. В этом году голосование ведется уже за второй этап благоустройства. Помимо стандартного набора площадок на втором этапе реконструкции в парке планируется создать площадку для выгула собак, зону для аттракционов и фудкорта, санитарный модуль и даже площадку для запуска дронов. При этом озеленение планируется сохранить.

Фото: сайт проекта «Формирование комфортной городской среды»

На четвертое место попала лесопарковая зона в микрорайоне Рудник. Ей предпочтение отдали почти 1,7 тысячи горожан. На этой территории планируется сделать детскую площадку, воркаут, беговые дорожки и скамейки.

Фото: сайт проекта «Формирование комфортной городской среды»

На пятом месте находится Театральный бульвар. Территория располагается в центре города за Драматическим театром. За него проголосовали почти 1,5 тысячи тагильчан. В данном случае планируется расширение парковок, замена лавочек и освещения.

Фото: сайт проекта «Формирование комфортной городской среды»

На последнем месте находится сквер Строителей. За него пока что всего 770 голосов. На этой территории планируется отремонтировать парковку, установить качели, цветники и вазоны, а также разместить скамейки и велопарковки.

Фото: сайт проекта «Формирование комфортной городской среды»

Напомним, голосование за территории продлится до 30 апреля 2024 года на специальном сайте.

#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Город#Благоустройство#Голосование#Территория#Жители#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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