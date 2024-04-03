Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство

На третьем месте находится парк культуры и отдыха Металлургов. За него голоса отдали 2,2 тысячи человек. В этом году голосование ведется уже за второй этап благоустройства. Помимо стандартного набора площадок на втором этапе реконструкции в парке планируется создать площадку для выгула собак, зону для аттракционов и фудкорта, санитарный модуль и даже площадку для запуска дронов. При этом озеленение планируется сохранить.