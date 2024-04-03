Студент приставал к девушкам в Екатеринбурге и был задержан на 8 суток

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Известно, что домогался до девушек он в районе Оперного театра. Он хотел познакомиться с ними, а, услышав отказ, бросался на них, пишут «Вечерние ведомости».
После этого молодой человек взял кота и попытался улететь к маме в Москву. Однако его задержали и стали вменять мелкое хулиганство. В суд его доставили вместе с котом.
В суде он признался, что напал на четырех девушек после отказа в знакомстве. Молодой человек утверждает, что не имел злого умысла и больше никогда не будет знакомиться с девушками.
Отмечается, что задержанного зовут Дмитрий, он из Челябинска, пишет «КП-Екатеринбург». В настоящий момент он второкурсник УрФУ. В Екатеринбурге он живет в съемной квартире, деньги на разные нужды ему присылает мама из Москвы.
По решению суда Дмитрия арестовали на 8 суток. Домашнего питомца заберет его мама.
Ранее извращенец со шприцами домогался школьницу в Тюмени. В кармане у него лежали презервативы.