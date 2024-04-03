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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Студент приставал к девушкам в Екатеринбурге и был задержан на 8 суток

Студент приставал к девушкам в Екатеринбурге и был задержан на 8 суток

3 апреля 2024, 10:24
Фото: «КП-Екатеринбург»
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге был задержан студент, который приставал к девушкам. При себе у него был кот в переноске.

Известно, что домогался до девушек он в районе Оперного театра. Он хотел познакомиться с ними, а, услышав отказ, бросался на них, пишут «Вечерние ведомости».

После этого молодой человек взял кота и попытался улететь к маме в Москву. Однако его задержали и стали вменять мелкое хулиганство. В суд его доставили вместе с котом.

В суде он признался, что напал на четырех девушек после отказа в знакомстве. Молодой человек утверждает, что не имел злого умысла и больше никогда не будет знакомиться с девушками.

Отмечается, что задержанного зовут Дмитрий, он из Челябинска, пишет «КП-Екатеринбург». В настоящий момент он второкурсник УрФУ. В Екатеринбурге он живет в съемной квартире, деньги на разные нужды ему присылает мама из Москвы.

По решению суда Дмитрия арестовали на 8 суток. Домашнего питомца заберет его мама.

Ранее извращенец со шприцами домогался школьницу в Тюмени. В кармане у него лежали презервативы.

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