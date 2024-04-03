Свердловские власти высказались после бунта сотрудников Авиалесоохраны из-за зарплат

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Средняя зарплата таких сотрудников составляет 40 тысяч, рассказал министр природных ресурсов Денис Мамонтов. Ранее пожарные отказались заниматься тушением, пока им не поднимут оклады. Также они требовали решить вопросы со спецодеждой. Спасатели утверждают, что она некачественная.
За три года зарплаты выросли больше, чем на 20%, — добавил Мамонтов.
Он отметил, что те, кто тушит пожары, получают больше — от 55 до 80 тысяч. Спасатели же ранее сообщали, что их оклад — 6 тысяч, и вместе со всеми надбавками в общей сложности им платят по 20 тысяч в месяц. По поводу некачественной рабочей одежды Мамонтов обещал провести проверку.
Ранее сообщалось, что крупная фирма из Екатеринбурга не платит зарплаты и прикрывается «Крокусом».