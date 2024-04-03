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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Власти Свердловской области опровергли низкие зарплаты пожарных

Свердловские власти высказались после бунта сотрудников Авиалесоохраны из-за зарплат

3 апреля 2024, 13:18
Фото: 1MI

Власти Свердловской области опровергли низкие зарплаты пожарных

В Свердловской области власти высказались после бунта работников Авиалесохраны, которые выступили против низких зарплат.

Средняя зарплата таких сотрудников составляет 40 тысяч, рассказал министр природных ресурсов Денис Мамонтов. Ранее пожарные отказались заниматься тушением, пока им не поднимут оклады. Также они требовали решить вопросы со спецодеждой. Спасатели утверждают, что она некачественная.

За три года зарплаты выросли больше, чем на 20%, — добавил Мамонтов.

Он отметил, что те, кто тушит пожары, получают больше — от 55 до 80 тысяч. Спасатели же ранее сообщали, что их оклад — 6 тысяч, и вместе со всеми надбавками в общей сложности им платят по 20 тысяч в месяц. По поводу некачественной рабочей одежды Мамонтов обещал провести проверку.

Ранее сообщалось, что крупная фирма из Екатеринбурга не платит зарплаты и прикрывается «Крокусом».

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#Экономика#Свердловская область#Спасатели#Зарплата#Спецодежда#Екатеринбург#Пожары#Дарья Сорокина#Оклад#Авиабаза
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