Свердловские власти высказались после бунта сотрудников Авиалесоохраны из-за зарплат

Он отметил, что те, кто тушит пожары, получают больше — от 55 до 80 тысяч. Спасатели же ранее сообщали, что их оклад — 6 тысяч, и вместе со всеми надбавками в общей сложности им платят по 20 тысяч в месяц. По поводу некачественной рабочей одежды Мамонтов обещал провести проверку.