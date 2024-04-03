У тренера из Нижнего Тагила заберут машину за пьяную езду

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
После того, как его поймали за нарушением, тренеру назначили 200 часов обязательных работ. Также у него конфисковали авто. Мужчина был пойман пьяным за рулем повторно.
Известно, что мужчина занимается с детьми кикбоксингом и тхэквондо. Пьяным он катался в декабре прошлого года на машине ВАЗ-2121. В тот день он попал в ДТП, и сотрудники ГАИ стали проверять его на трезвость. Тест подтвердил состояние опьянения.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК за повторную пьяную езду. Мужчина не сможет ездить за рулем два года.
Ранее в Кировграде поймали пьяного водителя без прав из Екатеринбурга. Он невнятно говорил из-за опьянения.