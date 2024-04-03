У тренера из Нижнего Тагила заберут машину за пьяную езду

Известно, что мужчина занимается с детьми кикбоксингом и тхэквондо. Пьяным он катался в декабре прошлого года на машине ВАЗ-2121. В тот день он попал в ДТП, и сотрудники ГАИ стали проверять его на трезвость. Тест подтвердил состояние опьянения.