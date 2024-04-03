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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Детский тренер ездил пьяным за рулем по Нижнему Тагилу

У тренера из Нижнего Тагила заберут машину за пьяную езду

3 апреля 2024, 12:30
Фото: 1MI

Детский тренер ездил пьяным за рулем по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле у детского тренера конфискуют машину за пьяную езду. Мужчина работает в спортшколе «Юность».

После того, как его поймали за нарушением, тренеру назначили 200 часов обязательных работ. Также у него конфисковали авто. Мужчина был пойман пьяным за рулем повторно.

Известно, что мужчина занимается с детьми кикбоксингом и тхэквондо. Пьяным он катался в декабре прошлого года на машине ВАЗ-2121. В тот день он попал в ДТП, и сотрудники ГАИ стали проверять его на трезвость. Тест подтвердил состояние опьянения.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК за повторную пьяную езду. Мужчина не сможет ездить за рулем два года.

Ранее в Кировграде поймали пьяного водителя без прав из Екатеринбурга. Он невнятно говорил из-за опьянения.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Уголовное дело#Нарушение#ГАИ#Кикбоксинг#Тхэквондо#Юность#Обязательные работы#Трезвость#Екатеринбург#Спортшкола#Пьяная езда#Дарья Сорокина
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