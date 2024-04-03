tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Мэрия Нижнего Тагила объявила о проведении Дней защиты окружающей среды

В Дни защиты окружающей среды в Тагиле пройдут городской субботник и конкурс цветов

3 апреля 2024, 10:03
Фото: 1MI

Мэрия Нижнего Тагила объявила о проведении Дней защиты окружающей среды

В течение восьми месяцев в Нижнем Тагиле будут проходить субботники, экологические акции и конкурс на лучшую цветочную клумбу.

С 1 апреля в Нижнем Тагиле будут уделять больше внимания защите окружающей среды. С этого времени и до глубокой осени власти будут обращать повышенное внимание на уборку улиц и вывоз мусора. Также в городе пройдут экологические акции и конкурсы. Постановление подписал мэр Владислав Пинаев.

Проблемы Нижнего Тагила вошли в топ экологического антирейтинга Свердловской области
Узнать подробнее

Апрель и май 2024 года пройдут под знаком капитальной уборки города. Мэрия планирует как следует убрать город и провести экологический субботник «Зеленая весна». Также в Нижнем Тагиле пройдет акция «Зеленая Россия» и экологический субботник «Чистые берега».

Тагильчане смогут поучаствовать в конкурсе на самую красивую клумбу под названием «Цветами улыбается Земля». Заявки будут приниматься отдельно от горожан, юрлиц, школ, детских садов. Основная цель конкурса — улучшение внешнего вида городских улиц и дворов, создание отдельных красивых уголков и повышение экологической грамотности населения.

Ранее Нижний Тагил вошел в топ-4 самых грязных уральских городов.

Читайте также:
Ученица школы №32 представит Тагил на Всероссийском литературном конкурсе «Класс!»Сжигание мусора вредит экологии и здоровьюНорильск и Нижний Тагил — проблемы в экологии одни, решения разные
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Конкурс#Акция#Субботник#Цветы#Окружающая среда#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
TagilCity.ru — 16 лет! Время офигительных историй
Сегодня, 07:15
Налоговая подала иск на банкротство сорвавшего ремонт в Нижнем Тагиле УСМ Голященко
Вчера, 09:05
Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство
Сегодня, 06:44
Майские праздники 2024 — как отдыхаем?
Вчера, 08:54
В Нижнем Тагиле правоохранители проверяли мигрантов и поймали двух уклонистов
Вчера, 15:39
Крупная фирма из Екатеринбурга не платит зарплаты и прикрывается «Крокусом»
Сегодня, 06:45
"