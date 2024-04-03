В Дни защиты окружающей среды в Тагиле пройдут городской субботник и конкурс цветов

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
С 1 апреля в Нижнем Тагиле будут уделять больше внимания защите окружающей среды. С этого времени и до глубокой осени власти будут обращать повышенное внимание на уборку улиц и вывоз мусора. Также в городе пройдут экологические акции и конкурсы. Постановление подписал мэр Владислав Пинаев.
Апрель и май 2024 года пройдут под знаком капитальной уборки города. Мэрия планирует как следует убрать город и провести экологический субботник «Зеленая весна». Также в Нижнем Тагиле пройдет акция «Зеленая Россия» и экологический субботник «Чистые берега».
Тагильчане смогут поучаствовать в конкурсе на самую красивую клумбу под названием «Цветами улыбается Земля». Заявки будут приниматься отдельно от горожан, юрлиц, школ, детских садов. Основная цель конкурса — улучшение внешнего вида городских улиц и дворов, создание отдельных красивых уголков и повышение экологической грамотности населения.
Ранее Нижний Тагил вошел в топ-4 самых грязных уральских городов.