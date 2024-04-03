В Дни защиты окружающей среды в Тагиле пройдут городской субботник и конкурс цветов

С 1 апреля в Нижнем Тагиле будут уделять больше внимания защите окружающей среды. С этого времени и до глубокой осени власти будут обращать повышенное внимание на уборку улиц и вывоз мусора. Также в городе пройдут экологические акции и конкурсы. Постановление подписал мэр Владислав Пинаев.