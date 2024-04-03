В Донецке после обстрела ВСУ погибла женщина

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Он также отметил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом пишет 360tv.ru.
Кроме того, в результате обстрела пострадали два жилых дома в Донецке и Горловке. Общее количество обстрелов за сутки составляет 38, при этом украинские военные выпустили 113 снарядов, применили артиллерию калибра 155 мм, включая кассетные снаряды, а также использовали беспилотники-камикадзе.