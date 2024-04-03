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Posted Сегодня, 18:35

Published Сегодня, 18:35

Modified Сегодня, 18:44

Updated Сегодня, 18:44

В Донецке после обстрела ВСУ погибла женщина

3 апреля 2024, 18:35
В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погибла женщина. Еще три получили ранения различного уровня тяжести. Об этом сообщил Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики.

Он также отметил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом пишет 360tv.ru.

Кроме того, в результате обстрела пострадали два жилых дома в Донецке и Горловке. Общее количество обстрелов за сутки составляет 38, при этом украинские военные выпустили 113 снарядов, применили артиллерию калибра 155 мм, включая кассетные снаряды, а также использовали беспилотники-камикадзе.

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