В Донецке после обстрела ВСУ погибла женщина

Кроме того, в результате обстрела пострадали два жилых дома в Донецке и Горловке. Общее количество обстрелов за сутки составляет 38, при этом украинские военные выпустили 113 снарядов, применили артиллерию калибра 155 мм, включая кассетные снаряды, а также использовали беспилотники-камикадзе.