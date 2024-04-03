В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии учат школьников защищаться от террористов

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Ребятам рассказывают о правильном поведении при вооруженном нападении на школу, о том, как обезопасить себя и окружающих, пишет ЕАН со ссылкой на родителей учеников.
В частности, детей учат строить баррикады из парт и блокировать двери в школьные помещения. Учения после теракта в «Крокусе» проходят и в детских садах. Правда, дошкольники в них не участвуют, они предназначены только для воспитателей.
Информацию о проведении уроков безопасности подтвердили в мэрии. Там уточнили, что они проходят по графику.
После событий в «Крокус сити холле» пропускной режим усилили в школах Нижнего Тагила.