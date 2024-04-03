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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В школах Екатеринбурга проходят уроки безопасности после теракта в «Крокусе»

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии учат школьников защищаться от террористов

3 апреля 2024, 10:30
Фото: 1MI

В школах Екатеринбурга проходят уроки безопасности после теракта в «Крокусе»

Правоохранители инструктируют школьников Екатеринбурга, как правильно вести себя при нападении террористов.

Ребятам рассказывают о правильном поведении при вооруженном нападении на школу, о том, как обезопасить себя и окружающих, пишет ЕАН со ссылкой на родителей учеников.

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В частности, детей учат строить баррикады из парт и блокировать двери в школьные помещения. Учения после теракта в «Крокусе» проходят и в детских садах. Правда, дошкольники в них не участвуют, они предназначены только для воспитателей.

Информацию о проведении уроков безопасности подтвердили в мэрии. Там уточнили, что они проходят по графику.

После событий в «Крокус сити холле» пропускной режим усилили в школах Нижнего Тагила.

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#Общество#Безопасность#Детские сады#Школы#Росгвардия#Теракт#Уроки#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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