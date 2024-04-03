В Екатеринбурге установили личность застреленного в Университетском переулке мужчины

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Рядом с погибшим нашли дробовик, сам бизнесмен скончался от огнестрельного ранения, пишет издание 66.ру.
У следствия уже есть версия произошедшего: по всей вероятности, Владимир Михеев совершил самоубийство. Однако в это слабо велят друзья и родные застройщика. По их словам, у погибшего бизнесмена был затяжной конфликт с конкурентами по бизнесу, связанный с жилищным комплексом «Западный». Ранее на Владимира Михеева уже нападали.
Ранее в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена. Рядом с его телом нашли принадлежащее отцу ружье.