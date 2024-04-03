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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Застреленный в Екатеринбурге мужчина оказался известным бизнесменом

В Екатеринбурге установили личность застреленного в Университетском переулке мужчины

3 апреля 2024, 15:21
Фото: 66.ру

Застреленный в Екатеринбурге мужчина оказался известным бизнесменом

В Екатеринбурге погиб застройщик Владимир Михеев. Именно его труп обнаружили 3 апреля в Университетском переулке

Рядом с погибшим нашли дробовик, сам бизнесмен скончался от огнестрельного ранения, пишет издание 66.ру.

В центре Екатеринбурга найден труп мужчины. Он погиб от огнестрельного оружия
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У следствия уже есть версия произошедшего: по всей вероятности, Владимир Михеев совершил самоубийство. Однако в это слабо велят друзья и родные застройщика. По их словам, у погибшего бизнесмена был затяжной конфликт с конкурентами по бизнесу, связанный с жилищным комплексом «Западный». Ранее на Владимира Михеева уже нападали.

Ранее в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена. Рядом с его телом нашли принадлежащее отцу ружье.

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