В Каменске-Уральском допрашивают обстрелявших автобус подростков

На беседу также была вызвана мать стрелявшего мальчика. Ей придется ответить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и компенсировать причиненный материальный ущерб. Самому же подростку ничего не грозит, так как он не достиг возраста уголовной ответственности.