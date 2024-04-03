В Каменске-Уральском допрашивают обстрелявших автобус подростков

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Несовершеннолетние выпустили несколько пуль по автобусу маршрута №14. Перевозчик оценил ущерб в 200 тысяч рублей, пишет «Виртуальный Каменск-Уральский».
С подростками провели беседу инспекторы ПДН. Мальчики рассказали, что пневматический пистолет им передал неизвестный мужчина. Взамен они отдали ему свой велосипед. По автобусу стрелял только один школьник, второй проходит свидетелем.
На беседу также была вызвана мать стрелявшего мальчика. Ей придется ответить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и компенсировать причиненный материальный ущерб. Самому же подростку ничего не грозит, так как он не достиг возраста уголовной ответственности.
В Екатеринбурге неизвестны открыли огонь по машине, в которой ехали две женщины с ребенком.