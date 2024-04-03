tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

В Каменске-Уральском задержали подростков, обстрелявших автобус

В Каменске-Уральском допрашивают обстрелявших автобус подростков

3 апреля 2024, 16:52
Фото: Виртуальный Каменск-Уральский

В Каменске-Уральском задержали подростков, обстрелявших автобус

Школьники, которые открыли огонь по автобусу в Каменске-Уральском, получили пистолет от неизвестного мужчины.

Несовершеннолетние выпустили несколько пуль по автобусу маршрута №14. Перевозчик оценил ущерб в 200 тысяч рублей, пишет «Виртуальный Каменск-Уральский».

С подростками провели беседу инспекторы ПДН. Мальчики рассказали, что пневматический пистолет им передал неизвестный мужчина. Взамен они отдали ему свой велосипед. По автобусу стрелял только один школьник, второй проходит свидетелем.

Подростки обстреляли автобус с пассажирами в Каменске-Уральском
Узнать подробнее

На беседу также была вызвана мать стрелявшего мальчика. Ей придется ответить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и компенсировать причиненный материальный ущерб. Самому же подростку ничего не грозит, так как он не достиг возраста уголовной ответственности.

В Екатеринбурге неизвестны открыли огонь по машине, в которой ехали две женщины с ребенком.

Читайте также:
Автобус столкнулся с Hyundai Solaris и улетел в кювет под ЕкатеринбургомПод Нижним Тагилом автобус компании ЕВРАЗ НТМК улетел в кюветНеизвестные обстреляли окна многоэтажек в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Каменск-Уральский#Автобус#Ответственность#Обстрел#18+#Екатеринбург#Пневматический пистолет#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
TagilCity.ru — 16 лет! Время офигительных историй
Сегодня, 07:15
Налоговая подала иск на банкротство сорвавшего ремонт в Нижнем Тагиле УСМ Голященко
Вчера, 09:05
Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство
Сегодня, 06:44
Майские праздники 2024 — как отдыхаем?
Вчера, 08:54
Пользователи Авито теперь будут видеть значение своей репутации по стобалльной шкале
Сегодня, 13:38
Крупная фирма из Екатеринбурга не платит зарплаты и прикрывается «Крокусом»
Сегодня, 06:45
"