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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Полиции Екатеринбурга сообщили о летящих из Прикамья БПЛА

В МЧС и МВД поступили сообщения о летящих на Свердловскую область БПЛА из Прикамья

3 апреля 2024, 13:44
Фото: 1MI

Полиции Екатеринбурга сообщили о летящих из Прикамья БПЛА

Житель Свердловской области сообщил о летящих со стороны Кунгура в Пермском крае беспилотниках. Информацию о сообщении подтвердили в полиции Екатеринбурга.

Информацию главе УМВД Екатеринбурга Максиму Метелице передал руководитель ГУ МЧС региона Виктор Теряев, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник в полиции.

Сообщение в МЧС от местного жителя действительно было зарегистрировано дежурным. Мужчина утверждал, что дроны направляются со стороны Прикамья из Кунгура в сторону Свердловской области.

По словам источника, проведенная проверка не подтвердила эти факты. Однако комментариев по этому поводу в региональном МЧС давать не стали. Ответов от полиции Екатеринбурга и Министерства территориальной безопасности Пермского края пока нет.

В Свердловской области появится рота операторов БПЛА.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Беспилотник#18+#Екатеринбург#МЧС#Дарья Бобровицкая
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