В МЧС и МВД поступили сообщения о летящих на Свердловскую область БПЛА из Прикамья

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Информацию главе УМВД Екатеринбурга Максиму Метелице передал руководитель ГУ МЧС региона Виктор Теряев, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник в полиции.
Сообщение в МЧС от местного жителя действительно было зарегистрировано дежурным. Мужчина утверждал, что дроны направляются со стороны Прикамья из Кунгура в сторону Свердловской области.
По словам источника, проведенная проверка не подтвердила эти факты. Однако комментариев по этому поводу в региональном МЧС давать не стали. Ответов от полиции Екатеринбурга и Министерства территориальной безопасности Пермского края пока нет.
В Свердловской области появится рота операторов БПЛА.