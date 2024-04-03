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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

В Нижней Туре насмерть разбился рабочий

В Нижней Туре разбился работавший без страховки строитель

3 апреля 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney

В Нижней Туре насмерть разбился рабочий

Погибший в Нижней Туре строитель при работе не использовал оборудование для страховки.

Рабочий погиб в Нижней Туре в среду, 3 апреля, сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Трагедия произошла на улице Усошина. Горожане, ставшие свидетелями несчастного случая, утверждают, что мужчина не пристегивал страховку.

Гибель человека подтвердил региональный Фонд капремонтов. Обстоятельства смерти установит следствие.

Ране в Белоярском районе строитель при выполнении буровых работ случайно убил коллегу.

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