В Нижней Туре разбился работавший без страховки строитель

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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Рабочий погиб в Нижней Туре в среду, 3 апреля, сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев происшествия.
Трагедия произошла на улице Усошина. Горожане, ставшие свидетелями несчастного случая, утверждают, что мужчина не пристегивал страховку.
Гибель человека подтвердил региональный Фонд капремонтов. Обстоятельства смерти установит следствие.
Ране в Белоярском районе строитель при выполнении буровых работ случайно убил коллегу.