В России предлагают повысить до 200% пошлину на вина производства стран НАТО

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Она подчеркнула, что ответ на санкции, которые были введены против России, должен быть зеркальным. Однако, по ее мнению, решение этой проблемы должно быть принято совместно с экспертами в рамках таможенно-тарифной подкомиссии.
Абрамченко также напомнила, что уже ранее повышались пошлины на ввоз вина из недружественных стран. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РБК.
Ассоциация виноградарей и виноделов России ранее обратилась к правительству и Государственной Думе с просьбой принять дополнительные меры по защите отечественного рынка. Организация предложила ввести пошлины на вино из стран НАТО в размере 200%.