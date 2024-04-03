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Posted Сегодня, 18:45

Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

В России предлагают повысить до 200% пошлину на вина производства стран НАТО

3 апреля 2024, 18:45
Необходимо тщательно проработать предложение о введении пошлины в размере 200% на вино, произведенное в странах Североатлантического альянса. Об этом заявила зампред правительства Виктория Абрамченко.

Она подчеркнула, что ответ на санкции, которые были введены против России, должен быть зеркальным. Однако, по ее мнению, решение этой проблемы должно быть принято совместно с экспертами в рамках таможенно-тарифной подкомиссии.

Абрамченко также напомнила, что уже ранее повышались пошлины на ввоз вина из недружественных стран. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РБК.

Ассоциация виноградарей и виноделов России ранее обратилась к правительству и Государственной Думе с просьбой принять дополнительные меры по защите отечественного рынка. Организация предложила ввести пошлины на вино из стран НАТО в размере 200%.

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