В Свердловской области с 5 апреля под запретом окажутся шашлыки и костры

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Шашлыки, пикники, костры и даже обычные прогулки в свердловских лесах окажутся под запретом уже через несколько дней — 5 апреля официально начинается пожароопасный сезон, напомнил жителям региона замгубернатора, куратор экологической сферы Алексей Шмыков.
Запрет на разведение огня действует не только непосредственно в лесном массиве, но и на расстоянии 30 метров от него. Шмыков отметил, что в ряде районов на юге области по просьбе МЧС могут быть установлены очень строгие требования к безопасности: в лесах нельзя будет не только отдыхать с друзьями, но и просто находиться на их территории.
Весной и летом 2024 года мэрия Нижнего Тагила будет помогать волонтерам-пожарным.