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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

С 5 апреля жителям Свердловской области запретят жарить шашлыки

В Свердловской области с 5 апреля под запретом окажутся шашлыки и костры

3 апреля 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney

С 5 апреля жителям Свердловской области запретят жарить шашлыки

В некоторых районах Свердловской области местным жителям из-за введения особого противопожарного режима могут полностью закрыть доступ в лес.

Шашлыки, пикники, костры и даже обычные прогулки в свердловских лесах окажутся под запретом уже через несколько дней — 5 апреля официально начинается пожароопасный сезон, напомнил жителям региона замгубернатора, куратор экологической сферы Алексей Шмыков.

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Запрет на разведение огня действует не только непосредственно в лесном массиве, но и на расстоянии 30 метров от него. Шмыков отметил, что в ряде районов на юге области по просьбе МЧС могут быть установлены очень строгие требования к безопасности: в лесах нельзя будет не только отдыхать с друзьями, но и просто находиться на их территории.

Весной и летом 2024 года мэрия Нижнего Тагила будет помогать волонтерам-пожарным.

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#Общество#Свердловская область#Огонь#Запрет#Костер#Екатеринбург#Лесные пожары#Шашлыки#Прогулки#Дарья Бобровицкая
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