В Свердловской области с 5 апреля под запретом окажутся шашлыки и костры

Запрет на разведение огня действует не только непосредственно в лесном массиве, но и на расстоянии 30 метров от него. Шмыков отметил, что в ряде районов на юге области по просьбе МЧС могут быть установлены очень строгие требования к безопасности: в лесах нельзя будет не только отдыхать с друзьями, но и просто находиться на их территории.