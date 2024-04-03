В ТПП РФ рассмотрели развитие торговых связей стран БРИКС

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Участники обсудили вопросы, связанные с проблематикой развития торговых отношений между странами союза в аграрно-промышленном секторе, а также представили инициативы со стороны России.
По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, с 2020 года объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и странами — участниками БРИКС увеличился в 2,6 раза. В настоящее время активно развивается торговля мясной, халяльной продукцией, зерновыми культурами и курятиной.
Катырин подчеркнул, что среди стран-участниц БРИКС основными потребителями зерна являются Египет и Китай, а основными экспортерами — Россия и Бразилия. Так что в этом направлении поддерживается баланс. С учетом новых участников в объединении будет сосредоточено около 44% мирового производства зерна и 42% его потребления.
По словам президента ТПП РФ, логистика и взаиморасчеты являются основными проблемными моментами в торговых отношениях между странами БРИКС. В настоящее время большинство расчетов производится в национальных валютах.
В качестве решения проблемы взаиморасчетов президент ТПП РФ предложил использование цифровых активов, таких как цифровой рубль в России и цифровой юань в Китае.
«Тогда не понадобится касаться никаких свифтов, никаких санкций», — сказал Катырин.
Президент ТПП России отметил, что работа по этому вопросу ведется как на уровне рабочей группы в деловом совете, так и на государственном уровне.
Напомним, что в этом году в БРИКС вступили пять новых государств, что открывает новые перспективы для всех участников союза. По прогнозам экспертов, к 2030 году пять стран БРИКС превзойдут по паритету покупательной способности страны «Большой семерки», и в перспективе их доля в мировом ВВП будет продолжать расти.