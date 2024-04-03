В ТПП РФ рассмотрели развитие торговых связей стран БРИКС

Напомним, что в этом году в БРИКС вступили пять новых государств, что открывает новые перспективы для всех участников союза. По прогнозам экспертов, к 2030 году пять стран БРИКС превзойдут по паритету покупательной способности страны «Большой семерки», и в перспективе их доля в мировом ВВП будет продолжать расти.