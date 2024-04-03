Вагон сошел с рельсов на тагильском ЕВРАЗ НТМК из-за неправильно переведенных стрелок

Как выяснила редакция TagilCity.ru, авария произошла на железнодорожной станции «Западная». 6 февраля около 20.30 там ехал тепловоз с 21 вагоном. Около светофора один из прицепов сошел с рельсов. Как выяснила комиссия, в результате неверных действий маневрового диспетчера была нарушена логическая связь в работе оборудования и он не убедился, что путь свободен.