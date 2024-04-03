Вагон сошел с рельсов на тагильском ЕВРАЗ НТМК из-за неправильно переведенных стрелок

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Как выяснила редакция TagilCity.ru, авария произошла на железнодорожной станции «Западная». 6 февраля около 20.30 там ехал тепловоз с 21 вагоном. Около светофора один из прицепов сошел с рельсов. Как выяснила комиссия, в результате неверных действий маневрового диспетчера была нарушена логическая связь в работе оборудования и он не убедился, что путь свободен.
После аварии на ЕВРАЗ НТМК была проведена проверка, в результате которой предприятие получило предостережение за нарушения правил безопасности сразу по нескольким пунктам законодательства. В частности, маневровая работа должна производиться по плану, предусматривающему бесперебойный прием поездов на железнодорожную станцию, а владелец железнодорожных путей несет ответственность за их содержание.
А в январе 2024 года на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле вагон сошел с рельсов, так как посторонний предмет попал под колеса.