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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Стало известно происхождение беспилотников, летевших в сторону Екатеринбурга

Власти Пермского края объяснили происхождение напугавших жителей БПЛА

3 апреля 2024, 16:09
Фото: 1MI

Стало известно происхождение беспилотников, летевших в сторону Екатеринбурга

С помощью дронов МЧС Пермского края занималось мониторингом ситуации с паводком. В сторону Свердловской области БПЛА не летели.

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило, что дроны, которых так испугались местные жители, принадлежали МЧС. С их помощью ведомство осматривало территории на предмет подтопления.

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Полеты беспилотные аппараты выполняли в районе деревни Мостовая в Кунгурском районе, они были плановыми. Со всеми поставленными задачи операторы БПЛА справились, заявили в министерстве.

Напомним, что звонить в экстренные службы при виде беспилотников начали местные жители. Накануне, 2 апреля, украинские БПЛА долетели до Татарстана, где пытались атаковать два предприятия в Нижнекамске и Елабуге. От границы Украины до этих городов более тысячи километров.

Жительница Первоуральска после атаки БПЛА на Татарстан не могла связаться со своим 17-летним сыном-студентом.

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#Происшествия#Свердловская область#Паводок#Пермский край#18+#Екатеринбург#МЧС#Беспилотники#Дарья Бобровицкая
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