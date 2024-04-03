Власти Пермского края объяснили происхождение напугавших жителей БПЛА

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило, что дроны, которых так испугались местные жители, принадлежали МЧС. С их помощью ведомство осматривало территории на предмет подтопления.
Полеты беспилотные аппараты выполняли в районе деревни Мостовая в Кунгурском районе, они были плановыми. Со всеми поставленными задачи операторы БПЛА справились, заявили в министерстве.
Напомним, что звонить в экстренные службы при виде беспилотников начали местные жители. Накануне, 2 апреля, украинские БПЛА долетели до Татарстана, где пытались атаковать два предприятия в Нижнекамске и Елабуге. От границы Украины до этих городов более тысячи километров.
Жительница Первоуральска после атаки БПЛА на Татарстан не могла связаться со своим 17-летним сыном-студентом.