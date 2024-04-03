Власти Пермского края объяснили происхождение напугавших жителей БПЛА

Напомним, что звонить в экстренные службы при виде беспилотников начали местные жители. Накануне, 2 апреля, украинские БПЛА долетели до Татарстана, где пытались атаковать два предприятия в Нижнекамске и Елабуге. От границы Украины до этих городов более тысячи километров.