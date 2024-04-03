Власти Свердловской области будут жестко наказывать за лесные пожары

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Виновников лесных пожаров будут наказывать по всей строгости закона. О более жестких мерах в 2024 году по отношению к нарушителям режима безопасности предупредили в МЧС на пресс-конференции по пожароопасному сезону в среду, 3 апреля.
В прошлом году на территории Свердловской области полыхали страшные пожары. Всего административные протоколы были составлены по 4,5 тысячи дел, инспекторы выписали штрафов на сумму более 77 млн рублей. Только за разведение открытого огня в неположенном месте взыскали 10 млн рублей. В этом году власти будут действовать так же жестко.
В число самых пожароопасных город региона помимо Екатеринбурга входят Асбест, Реж, Алапаевск, Березовский и Артемовский, а также Сосьва, которая практически полностью выгорела в апреле 2023 года. Пожары здесь возникают чаще, чем в других местах, из-за природных особенностей. Однако главной причиной по-прежнему остается человеческий фактор.
Так, пожар в Сосьве начался на пилораме, владельцев которой впоследствии обвинили в халатности. Следователи установили, что на складе тлел опил. Поселок с населением семь тысяч человек горел на площади более 9 тысяч кв. м. Огонь уничтожил 108 домов, социальную инфраструктуру, исправительную колонию.
Ранее стало известно, что в 2024 году пожары в Свердловской области начались на несколько месяцев раньше.