Власти Свердловской области будут жестко наказывать за лесные пожары

В прошлом году на территории Свердловской области полыхали страшные пожары. Всего административные протоколы были составлены по 4,5 тысячи дел, инспекторы выписали штрафов на сумму более 77 млн рублей. Только за разведение открытого огня в неположенном месте взыскали 10 млн рублей. В этом году власти будут действовать так же жестко.