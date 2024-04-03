Власти Воронежской области опровергли информацию о возможной вспышке холеры

Власти региона отмечают, что такие сообщения уже не первый раз появляются в разных городах, и текст в них практически одинаковый. В правительстве Воронежской области уверяют, что гражданам ничего не угрожает и на официальных ресурсах информация о случаях холеры не публиковалась.