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Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Власти Воронежской области опровергли информацию о возможной вспышке холеры

3 апреля 2024, 18:24
Власти Воронежской области опровергли распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию о возможной вспышке холеры из-за биологической диверсии.

По данным регионального правительства, сообщения, которые распространяются через WhatsApp о предстоящей эпидемии холеры из-за биологической атаки, являются ложными. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на РИА-Новости.

Власти региона отмечают, что такие сообщения уже не первый раз появляются в разных городах, и текст в них практически одинаковый. В правительстве Воронежской области уверяют, что гражданам ничего не угрожает и на официальных ресурсах информация о случаях холеры не публиковалась.

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