Власти Воронежской области опровергли информацию о возможной вспышке холеры

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
По данным регионального правительства, сообщения, которые распространяются через WhatsApp о предстоящей эпидемии холеры из-за биологической атаки, являются ложными. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на РИА-Новости.
Власти региона отмечают, что такие сообщения уже не первый раз появляются в разных городах, и текст в них практически одинаковый. В правительстве Воронежской области уверяют, что гражданам ничего не угрожает и на официальных ресурсах информация о случаях холеры не публиковалась.