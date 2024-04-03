Водитель иномарки сбил девушку на переходе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Сбила 26-летнюю тагильчанку водитель Toyota. Это случилось вечером 2 апреля на проспекте Мира.
За рулем находилась 40–летняя женщина. Прибывшие медики осмотрели пострадавшую, которая получила ушибы колена. Госпитализация ей непотребовалась. Известно, что стаж вождения автомобилистки 21 год. С начала прошлого года она семикратно привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.
На месте ЧП сотрудники ГИБДД обнаружили дорожную разметку, которую плохо видно. В адрес обслуживающей организации была выдана претензия. На автомобилистку составили два административных протокола, второй за то, что у нее отсутствовал полис ОСАГО.
Сама женщина пояснила, что не увидела девушку из-за мокрого асфальта и черной одежды, отметили в Отделе пропаганды ГИБДД.
Ранее сообщалось, что близкие родственники погибшего в аварии спикера гордумы Североуральска заметили подвох в случившемся ДТП. Они подозревают, что аварию кто-то подстроил.