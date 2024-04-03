Водитель иномарки сбил девушку на переходе в Нижнем Тагиле

За рулем находилась 40–летняя женщина. Прибывшие медики осмотрели пострадавшую, которая получила ушибы колена. Госпитализация ей непотребовалась. Известно, что стаж вождения автомобилистки 21 год. С начала прошлого года она семикратно привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.