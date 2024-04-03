Водитель иномарки снес столб в свердловском поселке

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Мужчине 28 лет, у него есть шестилетний опыт управления авто. Он неверно выбрал скорость для движения, поэтому в какой-то момент не справился с управлением и врезался в столб.
Произошло это на прямом участке асфальтированной дороги. Столб был с опорой ЛЭП, сообщили в свердловском ГИБДД.
Ранее водитель иномарки сбила девушку на переходе в Нижнем Тагиле. Девушка была в черной одежде и автомобилистка ее не заметила.