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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Водитель иномарки снес столб в Свердловской области

Водитель иномарки снес столб в свердловском поселке

3 апреля 2024, 11:50
Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель иномарки снес столб в Свердловской области

Водитель на автомобиле BMW влетел в столб. Это произошло утром 3 апреля в поселке Ачит Свердловской области.

Мужчине 28 лет, у него есть шестилетний опыт управления авто. Он неверно выбрал скорость для движения, поэтому в какой-то момент не справился с управлением и врезался в столб.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Произошло это на прямом участке асфальтированной дороги. Столб был с опорой ЛЭП, сообщили в свердловском ГИБДД.

Ранее водитель иномарки сбила девушку на переходе в Нижнем Тагиле. Девушка была в черной одежде и автомобилистка ее не заметила.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Столб#Иномарка#Водитель#Скорость#Движение#BMW#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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