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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Водителя-наркомана будут судить в Нижнем Тагиле за хранение наркотиков

Водитель-наркоман с двухлетним стажем из Нижнего Тагила предстанет перед судом

3 апреля 2024, 10:43
Фото: УМВД Нижнего Тагила

Водителя-наркомана будут судить в Нижнем Тагиле за хранение наркотиков

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 30-летний гражданин, которого подозревают в обороте наркотиков.

Задержали его вместе с приятелем три месяца назад в подъезде. Обоих отвезли в отделение. При осмотре у них нашли запрещенные вещества.

Далее силовики пришли домой к 30-летнему задержанному и в одной из комнат нашли еще партию наркотиков. Также была обнаружена курительная трубка.

Фото: УМВД Нижнего Тагила

Экспертиза показала, что найденный наркотик — мефедрон. Сам мужчина сказал, что наркотики приобрел через глобальную сеть для личного потребления. Также он сказал, что уже два года является наркоманом, при этом он продолжал работать водителем.

Было возбуждено уголовное дело, а мужчину оставили под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что иностранных «специалистов» приговорили к 15 годам за наркотики.

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