За год в России выросло число человек, поддерживающих ограничения для самокатов

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Отмечается, что женщины чаще выражают свою поддержку регулирования езды на самокатах по сравнению с мужчинами (66% против 52%).
Исследование также показало, что жители Москвы и Санкт-Петербурга более активно поддерживают законодательные ограничения для езды на самокатах, чем жители других регионов. Семь из десяти экономически активных жителей столиц поддерживают регулирование, как указывается в исследовании.
Согласно опросу, респонденты считают, что наиболее необходимы ограничения в виде установления предельной скорости движения, возрастного ограничения 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов, пишет RT.