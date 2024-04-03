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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

За год в России выросло число человек, поддерживающих ограничения для самокатов

3 апреля 2024, 06:51
Количество россиян, которые поддерживают ограничения для водителей самокатов и электросамокатов, выросло за год с 52% до 59%. Такие данные были получены в опросе, который провели для RT.

Отмечается, что женщины чаще выражают свою поддержку регулирования езды на самокатах по сравнению с мужчинами (66% против 52%).

Исследование также показало, что жители Москвы и Санкт-Петербурга более активно поддерживают законодательные ограничения для езды на самокатах, чем жители других регионов. Семь из десяти экономически активных жителей столиц поддерживают регулирование, как указывается в исследовании.

Согласно опросу, респонденты считают, что наиболее необходимы ограничения в виде установления предельной скорости движения, возрастного ограничения 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов, пишет RT.

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