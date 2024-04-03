Забитый посылками пункт Wildberries брошен открытым в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Речь идет о пункте на улице Белореченской, 11, сообщила местная жительница Ольга. Екатеринбурженка пришла туда, чтобы забрать свой заказ, и увидела, что пункт выдачи заброшен, пишет Е1. Внутри никого не было.
Женщина добавила, что внутри людей нет, докричаться до сотрудников не получилось. Продавец из соседнего магазина сказал, что в пункте выдачи никого нет с утреннего времени.
Среди валяющихся коробок женщина увидела и свой заказ. После этого она написала жалобу в Wildberries. Теперь она волнуется, что ее посылку кто-то украдет.
Ранее сообщалось, что силовики нагрянули на склад Wildberries в Екатеринбурге.