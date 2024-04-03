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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Забитый посылками пункт Wildberries брошен открытым в Екатеринбурге

Забитый посылками пункт Wildberries брошен открытым в Екатеринбурге

3 апреля 2024, 12:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге работники бросили открытым пункт Wildberries, заваленный посылками.

Речь идет о пункте на улице Белореченской, 11, сообщила местная жительница Ольга. Екатеринбурженка пришла туда, чтобы забрать свой заказ, и увидела, что пункт выдачи заброшен, пишет Е1. Внутри никого не было.

Женщина добавила, что внутри людей нет, докричаться до сотрудников не получилось. Продавец из соседнего магазина сказал, что в пункте выдачи никого нет с утреннего времени.

Среди валяющихся коробок женщина увидела и свой заказ. После этого она написала жалобу в Wildberries. Теперь она волнуется, что ее посылку кто-то украдет.

Ранее сообщалось, что силовики нагрянули на склад Wildberries в Екатеринбурге.

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#Происшествия#Свердловская область#Сотрудники#Пункт выдачи#Посылки#Екатеринбург#Wildberries#Дарья Сорокина#Пункт выдачи заказов
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