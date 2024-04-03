Землетрясение на востоке Тайваня унесло жизни четырех человек

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Профессор Ма Гофэн из Центрального университета связала землетрясение с высвобождением энергии при движении плит и предупредила жителей о возможности новых подземных толчков. Ударная волна от землетрясения достигла города Тайбэй, сообщает 360tv.ru.
Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился в восточном округе Хуалянь. Рухнуло не менее 26 зданий. Воздействие сейсмической активности ощутили также в Японии и на Филиппинах.