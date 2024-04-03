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Землетрясение на востоке Тайваня унесло жизни четырех человек

3 апреля 2024, 05:49
По информации издания The China Times, землетрясение на востоке Тайваня унесло жизни по меньшей мере четырех людей, а около 100 жителей пострадали. Пожарная служба Тайваня отметила, что среди пострадавших много туристов.

Профессор Ма Гофэн из Центрального университета связала землетрясение с высвобождением энергии при движении плит и предупредила жителей о возможности новых подземных толчков. Ударная волна от землетрясения достигла города Тайбэй, сообщает 360tv.ru.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился в восточном округе Хуалянь. Рухнуло не менее 26 зданий. Воздействие сейсмической активности ощутили также в Японии и на Филиппинах.

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