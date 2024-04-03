Землетрясение на востоке Тайваня унесло жизни четырех человек

По информации издания The China Times, землетрясение на востоке Тайваня унесло жизни по меньшей мере четырех людей, а около 100 жителей пострадали. Пожарная служба Тайваня отметила, что среди пострадавших много туристов.