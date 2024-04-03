Житель Белоярского района случайно убил коллегу во время строительных работ

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Следствие полагает, что с июня прошлого года обвиняемый, находясь на должности оператора буровой установки на базе грузовика ГАЗ, выполнял работу по бурению отверстий в земле в поселке Рассоха.
Вместе с ним работал коллега. Он должен был очищать буровой шнек от налипшего грунта. После очистки он отходил на безопасное расстояние, а обвиняемый продолжал делать свое дело.
В какой-то момент он не убедился, что коллега отошел, и стал поднимать буровой шнек. В это же время крепежный элемент сломался, и шнек упал на мужчину.
Работника госпитализировали, но спасти его не удалось — через несколько недель лечения он скончался. Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы, сообщает Свердловская прокуратура.
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